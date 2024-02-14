هيئة الاستشعار من البُعد تستقبل أول صور من القمر الصناعى المصرى التجريبىاعد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نجاح مصر في استقبال أول صورة من بيانات القمر التجريبي Nexsat-1 بالتعاون مع شركة BST الألمانية، وذلك في إطار تعزيز تكنولوجيا الفضاء وصناعته في البلاد.

تم إطلاق القمر الصناعي وتشغيله وفقًا للتعاقد بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وشركة BST الألمانية، بهدف توطين تكنولوجيا الفضاء. وتم تصميم وتصنيع قمر صناعي تجريبي يزن نحو 67 كجم لتحقيق هذا الهدف.

وفي إطار النجاح، استقبلت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد أول صورة من البيانات الملتقطة من القمر التجريبي. يُعد هذا تحقيقًا رائدًا يؤكد على قدرة مصر على امتلاك تقنيات الأقمار الصناعية واستقبال البيانات ذات الصلة.

الصورة الأولى تمثل مدينة أسيوط وتم استقبالها عبر محطة الاستقبال في أسوان التابعة للهيئة. تم استقبال الصورة بدقة 5 أمتار وتُعتبر نجاحًا في استخدام التكنولوجيا في التطبيقات الحيوية، مثل التطبيقات الزراعية والتخطيط العمراني.

يُعد هذا التحقيق خطوة نوعية في مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد والأقمار الصناعية في مصر، ويُظهر الريادة الإقليمية والقارية للبلاد في هذا المجال، خاصةً مع استضافتها لمقر وكالة الفضاء الإفريقية.

وأكد وزير التعليم العالي على دعم الوزارة للهيئات البحثية لتطوير التكنولوجيا المحلية، مع التركيز على توفير منتجات تكنولوجية لتعزيز الناتج المحلي القومي وتعزيز مشروعات التنمية.

رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، الدكتور إسلام أبوالمجد، أكد أن هذه التجربة تعتبر ناجحة ومُتكاملة، وستساهم في تطوير صناعة الفضاء والمعلومات على مستوى الوطن والإقليم. وشدد على دور الهيئة في توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ المشروع بكفاءة، وذلك من خلال اختيار الفريق المتخصص في إجراء كل الأعمال اللازمة للتجميع والاختبار والإطلاق والاستقبال والتحليل.