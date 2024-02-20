حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 21-2-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 08:25 صباحاً - مضغوطًا: يشهد اليوم نشاطًا ملحوظًا وتفاؤلًا في البيئة المهنية،،حظك اليوم 21-2-2024 مما يجعل التواصل سهلاً ومبهجًا. تتوافر أخبار جيدة من فارتك وتعزز ثقتك بنفسك، ويساهم وجود القمر في العذراء في قوتك وتقنيات التحفيز في مجال العمل. لا تسمح بتفويت الفرص، خاصة وأنك تمتلك ثقة كبيرة بقدراتك، فلا تدع أحدًا يثني عزيمتك.

حظك اليوم من الضروري أن يحدث هدوءًا ورصانة في التعامل مع الشريك،،حظك اليوم 21-2-2024 لتتمكن من التعبير عن نفسك بوضوح واقتناع.

حظك اليوم الحمل الاربعاء 21-2-2024

مهنياً: حركة نشاط تفاؤل سهولة في التواصل فرح واخبار جيدة مع وجود القمر في العذراء الذي يمنحك قوة ويحرك الأوضاع المهنية لصالحك لا تدع الأمور تمر مرور الكرام، وخصوصاً أنك واثقاً بقدراتك الذاتية فلا تدع احد يحبط من عزيمتك.

عاطفياً: عليك أن تكون هادئاً وأكثر رصانة، لتتمكن من مواجهة الشريك بحججك المقنعة.

صحياً: التخفيف من رفع الأحمال الثقيلة يريحك من آلام الظهر، فتجنب ذلك قدر المستطاع.

حظك اليوم الثور الاربعاء 21-2-2024

مهنياً: الامور لها علاقة بالطاقة الايجابية والمساعدات المتبادلة وعود جديدة ترسم مستقبل افضل حولك اخبار سعيدة ومبشرة بالنجاح تعرف منحى جيد وتصادف الدعم والتشجيع وتلفت الانظار اليك بحيث تصبح المسائل المهنية اكثر سلاسة ما يجعلك مصدر سعادة وفرح لمن حولك انت انسان متصالح مع نفسك.

عاطفياً: كثرة العتاب لا تنفع، وعليك نسيان الماضي والبدء مجدداً شرط الاستفادة من الماضي.

صحياً: لا تنفعل أمام أقل الأمور السطحية، وامنح نفسك المزيد من الراحة.

حظك اليوم الجوزاء الاربعاء 21-2-2024

مهنياً: انشغالات كثيرة قلق حاول ان تحدد مسؤولياتك ولا تتهرب من الواجبات ولا تتذمر يوم صعب يجعلك تفقد السيطرة عصبي قد تنتابك حساسية من مواضيع صغيرة تضخمها فلا تجرح احدا بكلامك حاول ان تنسحب من معركة كلامية ولا تاخذ قرارات حاسمة في هذا اليوم.

عاطفياً: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك المتغيرات والحسم إيجاباً بحسب مبتغاك.

صحياً: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.

حظك اليوم السرطان الاربعاء 21-2-2024

مهنياً: يوم للقرارات المهمة انت في قلب الحدث تشعر بالفرح والارتياح الاجواء حولك مشعة وقد ينتابك الحماس للبدء من جديد بحيث يحمل لك هذا اليوم المزيد من الطاقة والحلول ويرطّب الأجواء ويشير إلى الازدهار في حياتك المهنية. فقط مواليد العشرية الثانية عليهم الحذر من تاثيرات المريخ المزعجة من الجدي.

عاطفياً: يكون التناغم واضحاً يوّلد اجواء عاطفية جيدة ولقاءات مشوّقة وحدثاً استثنائيّاً يخبّئ مفاجأة.

صحياً: القيام برحلة ترفيهية إلى المناطق الجبلية وقطف بعض الأعشاب النباتية مفيد للنفس.

حظك اليوم الاسد الاربعاء 21-2-2024

مهنياً: وجود القمر في البيت الثاني بيت المال يسهل عليك عملية اخذ قرض او استرجاع حقوق مؤجلة الحظ والقدر يساعدك ويحمل اليك الهدايا واللقاءات كل شخص حسب وضعه ما يجعلك تشعر بارتياح المادي والمعنوي ما يسهل عليك تسديد ديونك او مستحقاتك او ربما تناقش عائدات لك او قد تلقى مساندة من الخارج فتحقّق نجاحات على كل الصعد.

عاطفياً: ابتعد عن القسوة التي لا تناسبك لأنها تحجّر قلبك وتدمّر الحنان من عينيك.

صحياً: بإمكانك القيام بأي مشروع ترفيهي يخفف عنك حدة التوترات التي تواجهها أحياناً.

حظك اليوم العذراء الاربعاء 21-2-2024

مهنياً: لا تزال المور جيدة لترتيب أمورك بشكل إيجابي تكسب تأييد تشرح وجهة نظرك مؤثر بمن حولك نشيط متكلم بارع محبوب مع وجود القمر في برجك الذي يساعدك على إيجاد الحلول كل الظروف مناسبة فانت تملك المقدرة اللازمة للتغلب على المعاكسات وبفضل قدراتك سوف تحصل على ما تريد وتصل الى اهدافك .

عاطفياً: التضحية مطلوبة بشدة في بعض الأحيان، لكن عدم التفريط في الحقوق ضروري.

صحياً: توقّ قدر المستطاع التعرض للبرد الشديد وما ينتج منه من زكام ومضاعفات.

حظك اليوم الميزان الاربعاء 21-2-2024

مهنياً: لست في افضل حالاتك حاول ان تشرح وتفسر وجهة نظرك بوضوح لان الاجواء صعبة فلا تزيدها تعقيدات خفف من ردود فعلك العفوية مطلوب منك الهدوء كي لا تفاقم الخلافات وحاول ان تتقبل القليل من الملاحظات ولا تضخم المشكلات أن الظروف الفلكية غير مناسبة لا تعاتب ولا تتحدى احد كي لا تحزن مواليد العشرية الأولى الاكثر حظا مدععومين من الشمس وبلوتون بالرغم من كل الأجواء السلبية.

عاطفياً: إذا أردت إقناع الشريك بوجهة نظرك، فعليك أن تكون أكثر جديّة من السابق.

صحياً: لا بأس في أخذ إجازة سنوية حتى قبل أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك.

حظك اليوم العقرب الاربعاء 21-2-2024

مهنياً: ترحب بالمور الجيدة في هذا اليوم الاجتماعي بامتياز نفسيتك مرتاحة ثقة بالنفس عالية يوم مساعد يحمل إليك فرصاً مهمة وتدخّلاً من قبل بعض الاصدقاء لمصلحتك فتتخلص من شعورك بعدم الرضى وتشق طريقك نحو حياة أفضل واسعد يبقى على مواليد العشرية الأولى من العقرب الانتباه من تاثيرات الشمس وبلوتون من الدلو التي تسبب الحوادث.

عاطفياً: إذا بحثت في اوراق الماضي تجد الحل الأفضل للمشكلة التي تعانيها مع الشريك.

صحياً: خير الأمور الوسط، ولا سيما الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة.

حظك اليوم القوس الاربعاء 21-2-2024

مهنياً: لا تزال الاوضاع مشوشة مبهمة زهق وكانك تدور في حلقة مفرغة حاول ان تستجمع افكارك وتركز أكثر على اعمالك ولا ترد على التحديات بتحدي اكبر ساير الاوضاع كي تنجح و حاول ان تحسن علاقاتك بعيدا عن إهدار الوقت بأمور ثانوية وحاول ان تجلس مع نفسك وتعيد تقييم حياتك لترى أخطاءك وتجد لها حلولا مناسبة.

عاطفياً: لا تتوقع أن يجاريك الشريك في أفكارك، وخصوصاً إذا لم تقنعه بها أولاً.

صحياً: لا تتشبث بآرائك في كل ما يتعلق بالشأن الصحي، الكلمة النهائية لأصحاب الاختصاص.

حظك اليوم الجدي الاربعاء 21-2-2024

مهيناً:يوم ترابي بامتياز ناجح مودهر كل الامور تعمل لصالحك انفراجات ومعنويات كبيرة وتستفيد من علاقاتك وتباشر اعمالك بايجابية في هذا اليوم الترابي الواعد جدا يحمل لك الخير والمساعدة من الأهل والزملاء في العمل يوم مهم للتقدّم المهني، والتطور والتواصل مع ذوو النفوذ بحيث تبدو العلاقات ممتازة.

عاطفياً: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك إلا الآثار السلبية، فكن حذراً.

صحياً: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.

حظك اليوم الدلو الاربعاء 21-2-2024

مهنياً: تحل الامور المعقدة وتصل الى قواسم مشتركة او الى حل وسط تتنفس الصعداء وتعيش ظروف جيدة وإيجابية تحت تاثيرات الشمس وبلوتون في ي برجك فانت محظوظ تسوق مهاراتك وتشرح وجهة نظرك بإيجابية احداث جيدة جدا حولك ما يجعلك تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة.

عاطفياً: حاول أن تتقرب من الشريك في كل ما يقوم به، فهو وفيّ أكثر مما تتصوّر.

صحياً: تجنب باستمرار الإفراط في تناول الطعام مساء، وحاول الاكتفاء بما هو مفيد.

حظك اليوم الحوت الاربعاء 21-2-2024

مهنياً: يوم حذر من بدايته الى نهايته ركض في كل الاتجاهات أمور متراكمة لا يوجد وقت للراحة بحيث لا يزال القمر في مواجهة برجك من العذراء ما يجعلك مربك منزعج وغير مرتاح تصرفاتك ارتجالية وقد تراودك الشكوك وتحتار في امرك بسبب انشغالات مهنية وعائلية لذلك لا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنياً في ما تقوم به ولا تجعل التوتر يتراكم في حياتك.

عاطفياً: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصاً يحبك كالحبيب ويكون مخلصاً معك إلى أقصى الحدود.

صحياً: تبذل مجهوداً كبيراً في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة.