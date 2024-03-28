نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة تجتاح مصر.. توقعات حالة الطقس وتدابير الوقاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيرات جوية جديدة تؤثر على مصر، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة مرتفعة في الأيام القادمة.

في بيان عاجل، أكدت الهيئة أن البلاد تستعد لاستقبال أول موجة حارة في ربيع 2024، حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في مختلف مناطق مصر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

حالة الطقس اليوم

الأرصاد الجوية أوضحت أن القاهرة والجيزة سجلت اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 32 درجة مئوية، مع توقعات بنشاط في حركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة في غرب البلاد.

وقد حذرت من تأثير الأتربة العالقة على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 19 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 27 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 33 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا

من المتوقع استمرار تأثير الأجواء الحارة على القاهرة والمحافظات، نتيجة لتأثر البلاد برياح قادمة من الصحراء الغربية ووجود مرتفع جوي في الطبقات العليا.

يتوقع أن تزداد ساعات سطوع أشعة الشمس، مما يعزز ارتفاع درجات الحرارة.

ذروة موجة الطقس السيئ

تشير الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هو ذروة الموجة الحارة، ومن المتوقع أن يبدأ الطقس في التحسن اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث يعود الطقس إلى معدلاته الطبيعية.

توقعات الطقس في الأيام المقبلة:رغم التقلبات في الطقس، يحذر الخبراء المواطنين من ارتداء الملابس الصيفية، نظرًا لتغيرات الطقس المفاجئة خلال فصل الربيع.

يتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي ابتداءً من السبت المقبل، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.