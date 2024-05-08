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سليمان جودة: نتنياهو يحاول إنقاذ نفسه من العدالة وحكومته متطرفة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 12:36 صباحاً - قال الكاتب الصحفى سليمان جودة، إن استفزازات وزراء إسرائيل بلا سقف وبلا حد، فوزير الأمن القومى يوزع السلاح علنا على المستوطنين لقتل الفلسطينيين، وما يقوله ويصرح به لا يصدق أنه فى حكومة مسئولة، وأصبحت الحكومة عبء على إسرائيل نفسها.

وأضاف سليمان جودة خلال لقاء ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن سيدة إسرائيلية لخصت المشهد الحالى وقالت : لدينا وزراء متعطشون للدماء كلما اقتربنا من الحل سحبونا للوراء.

ولفت سليمان جودة إلى أن إسرائيل كدولة مختطفة من حكومة نتنياهو، ولم تأتى حكومة بهذا التطرف أكثر من 70 سنة، وأصبح فى داخل الحكومة وزيرين مستوليان عليها ويمارسان التطرف أكثر من نتنياهو، فهو يعمل لإنقاذ نفسه من العدالة التى تنتظره وليس إنقاذ إسرائيل.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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