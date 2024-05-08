الإصلاح والنهضة: القيادة السياسية تحافظ على السيادة الوطنية والاصطفاف خلفها واجب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 12:36 صباحاً - قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، نحن كدولة وطنية نمر بمرحلة من أخطر المراحل وهناك نجد الخطر على القضية الفلسطينية، وفى هذه اللحظات التاريخية يظهر الاصطفاف الوطنى.

وأضاف هشام عبد العزيز خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن القيادة السياسية الحالية قيادة تاريخية لديها حساسية وشعور وطنى تحافظ على السيادة الوطنية المصرية، وواجبنا فى هذه المواقف أن نقف مع الدولة المصرية، وهو معنى الوطنية الصحيح.

أكد هشام عبد العزيز، أن الرئيس السيسى يقف بكل قوة ضد تصفية القضية الفلسطينية، ونحاول دون شن حرب كبرى، ونرى أن الدولة المصرية والقيادة السياسة على قدر المسئولية ودور تاريخى كبير، موضحا أن المؤسسات السيادية المصرية تتحرك بكل قوة وذكاء وتحمل المسئولية كما تتحمل عبء كبير من اجل القضية الفلسطينية.