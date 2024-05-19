مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" تداولاته، اليوم، منخفضا بـ10.4 نقطة، أي بنسبة 0.22 بالمئة، ليبلغ مستوى 4781.81 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4792.18 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونا و971 ألفا و307 ريالات عمانية، منخفضة بنسبة 86.4 بالمئة، مقارنة مع بـ 14 مليونا و449 ألفا و513 ريالا في الجلسة السابقة.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى تراجع القيمة السوقية بنسبة 0.078 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.39 مليار ريال.
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