اتصدمو صدمة العمر.. إجازة عيد الفطر 2024 عدد أيام الإجازات الرسمية في 2024 لموظفي الدولة والقطاع الخاص!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع اقتراب النصف الأخير من شهر رمضان المعظم لعام 1445 تتزايد التساؤلات بين العاملين في الدولة حول متى تحين إجازة عيد الفطر السعيد بقصد التمتع بوقت للراحة والاستجمام وعليه قامت السلطات الحكومية بتقديم إجابات واضحة تتعلق بتوقيت ومدة هذه الإجازة وهو ما سيشرح بالتفصيل في المقال الحالي.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 1445

صرحت مؤسسة الفتوى المصرية بأنه إذا تأكد أن العاشر من أبريل لعام 2024 والموافق يوم الثلاثاء يمثل بداية عيد الفطر السعيد، فإن العاملين في الخدمة العامة سيتمتعون بإجازة العيد المبارك وتجدر الإشارة إلى أنه من المألوف أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان ليعلن عدد أيام إجازة العيد لموظفي الحكومة بينما يعمل وزير العمل على إصدار قرار رسمي يقرر فيه عدد أيام العطلة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 1445

يتطلع العديد من الناس لمعرفة توقيت إقامة صلاة العيد لعام 1445 حيث صرح المعهد القومي للبحوث الفلكية بأن صلاة عيد الفطر ستؤدى في العاصمة القاهرة عند الساعة 5:59 صباحاً ومن جانبها قررت دار الإفتاء المصرية أن تجري عملية التحقق من رؤية الهلال لشهر شوال 1445 في يوم الإثنين المتزامن مع التاسع والعشرين من رمضان لعام 1445، الذي يقابله في الإصطلاح الميلادي اليوم الثامن من أبريل للعام 2024.