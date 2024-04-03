حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 12:32 صباحاً - قدم التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

أكد التوأم حسام وإبراهيم حسن أن مصر شهدت طفرة في السنوات الأخيرة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و على المستوى الرياضى شهدت العديد من المحافل في مختلف الألعاب وتحديدَا كرة القدم و أخرها الصرح العظيم الموجود في العاصمة الإدارية وهو استاد مصر الذى نال إشادة الجميع وتحديدًا المنتخبات المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الجديدة وهي كرواتيا و نيوزيلندا و تونس.

تمنى التوأم حسام و إبراهيم حسن مزيد من التقدم و التطور و الاستقرار للدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رغم التحديات و الصعوبات التي تواجهها الدولة في السنوات الأخيرة.