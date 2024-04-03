التحالف الوطني يفتح أبواب الخير.. تسليم 6890 مشروعا تنمويا للشباب والأسر الأولى بالرعاية فى سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 10:29 صباحاً - أعلنت جمعية الأورمان بسوهاج عضو التحالف الوطنى التنموى، أنه تم تسليم 6890 مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية وحتى الأن وذلك تعزيزا لثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة.

ومشروعات التمكين الاقتصادى تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مؤكداً على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى النهوض بهذه الأسر وخلق مصدر دخل دائم لها، يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة سوهاج تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.

كما قامت الجمعية خلال شهر رمضان المبارك من إستهداف 12500 أسرة وتم توزيع 25 طن لحوم بالمجان بواقع 2 كيلو لكل أسرة وذلك من الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية الأسر وأن التحالف الوطنى قدم كافة أوجه الرعاية والدعم حتى تم الوصول إلى أبعد نقاط داخل الكفور والنجوع والقرى والقرى الصحراوية والبعيدة.