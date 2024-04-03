الداخلية تكثف حملاتها لمواجهة تجار المواد المخدرة والأسلحة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 02:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسوان



- ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 50 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

- ضبط (2) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات).

- تنفيذ عدد (614) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط



- ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").



أمن الإسكندرية

- ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس")..بحوزة (متهمَين).

- ضبط عدد (4) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (4 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (4 متهمين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.