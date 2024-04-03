جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 03:32 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:



- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ : ضبط قضية.

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها : ضبط قضية.

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية : ضبط عدد (2101) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (22) قضية.

- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (216) حكم قضائى متنوع.

- فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (6) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.