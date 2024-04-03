«صوت الأمة» تستقبل عمرو الفقي وقيادات الشركة المتحدة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 03:32 مساءً - زار وفد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقيادة الأستاذ عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موقع وجريدة صوت الأمة، ضمن الجولة التى يقوم بها قيادات المتحدة للمواقع والصحف التابعة للشركة، والالتقاء بالصحفيين والعاملين بها.

واستقبل قيادات الشركة المتحدة بمقر الجريدة، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، ويوسف أيوب رئيس تحرير دوت الخليج والزملاء والزميلات في الموقع والصحيفة الورقية ل"صوت الأمة".

وأشاد «الفقي» بالأداء المهني المتميز للزملاء في تغطية الانتخابات الرئاسية وأحداث غزة وغيرها من الأحداث المهمة خلال الفترة الماضية.

حضر الزيارة الإعلامي خالد أبو بكر، المستشار القانوني للشركة المتحدة وعضو مجلس إدارتها، والدكتور محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة، والكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة، والإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة، وألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والكاتب الصحفى مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيسة تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ.

وخلال الزيارة التقى الوفد بقيادة الأستاذ عمرو الفقى مع الزملاء الصحفيين والصحفيات بالجريدة والموقع الإلكتروني لصوت الأمة، وهنأهم على ما قدموه ويقدمونه من عمل صحفى جاد ومحترم خاصة فى التغطيات الصحفية، التى قال إنها تشهد أداء مهنيا متميزا فى الكثير من الأحداث سواء الداخلية او الخارجية.

ودار حوار بين الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والزملاء والزميلات فى صوت الأمة، وخلاله حث "الفقى" الجميع على بذل مزيد من الجهد في العمل والاستمرار في الأداء المهنى المتميز، متسلحين بكل ما توفره الشركة المتحدة من فرص تدريبية وامكانيات متنوعة فى كافة القطاعات.