على جمعة يجيب على سؤال لو الأب ظلم أحد الورثة: التصرف صحيح والفعل حرام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 04:29 مساءً -

أجاب الدكتور «على جمعة» مفتى الديار السابق، على سؤال، ماذا لو ظلم الأب أحد الورثة؟ هل يجب على الباقيين أن يعطوا له؟

أضاف «على جمعة» خلال برنامج «نور الدين» المذاع عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة،: "لو فعلوه لكان فضلا منهم، التصرف صحيح، لكن الفعل حرام".

تابع: "لو انت خطفت زجاجة مياه ملك لشخص، وبعدها توضأت بها، أيوه أنت بقيت متوضى، لكن الوضوء صحيح، لكن فعل السرقة حرام .. يبقى لازم علينا نرجع الزجاجة لأصحابها".

ويعد برنامج "نور الدين"، الذى يعرض على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أحد أهم برامج الشركة المتحدة، والذى يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.