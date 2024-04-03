محمد مهنا لـ"مملكة الدراويش": الأمة أصيبت فى مقتل حينما غفلت عن التصوف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 05:26 مساءً - قال الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن النبى صلى الله عليه وسلم سبق إقامة الدولة الإسلامية في المدينة 13 عاما ربى خلالها صحابته الكرم على التصوف في مكة، مشددا أن الأمة أصيبت في مقتل يوم أن غفلت عن التصوف في حياتها".

أضاف "مهنا" خلال برنامج "مملكة الدراويش، مع الإعلامية قصواء الخلالي، " المذاع عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة، أن القيم التي قام عليها التصوف هي المحبة والسلام والتواضع والزهد والتعاطف والتراحم".

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.