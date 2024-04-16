نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال الفترة الماضية، زادت معدلات البحث علي منصات التواصل الاجتماعي في العراق حول خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك بعدما صرحت وزارة العمل في وقت سابق عن إقتراب موعد تسليم الوجبة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية

وتعتبر الرعاية الإجتماعية من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين خلال الأونة الأخيرة، والتي تعتبر صرف مادي لجميع المواطنين المشمولين بها، حيث توفر الدولة مبلغ مالي للمواطنين من أجل عيش حياة كريمة وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وفي هذا المقال سنوفر لكم كافة التفاصيل عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية.

ونرصد لكم خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

وفي ضوء البحث المتزايد عن خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق كيفية الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، حيث وفرت الوزارة مجموعة من الخطوات لكافة المواطنين من أجل الوصول لأسماء المشمولين بالرعاية، وإليكم الخطوات:

يجب علي المواطن الدخول على موقع منصة مظلتي. ثم يقوم بالنقر على نظام الحماية الاجتماعية. و بعد ذلك بالضغط علي برامج الرعاية الاجتماعية. ثم يقوم المواطن بكتابة البيانات اللازمة وحدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. ثم يقوم بكتابة كافة البيانات اللازمة، ثم النقر علي كلمة استعلام. وفي الختام، سيعرض خلال ثواني كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية، ثم يقوم بتحمل الكشوفات والاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة الاخيرة.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن الحصول على كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 بسهولة من خلال زيارة موقع منصة مظلتي أو الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية بعد اعتماد الأسماء من قبل الوزير وانتهاء أعمال الفحص والمراجعة اللازمة.”

شروط التقديم علي الرعاية الإجتماعية بالعراق

وبعد معرفة خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، كشفت وزارة العمل في العراق أنه هناك عدة شروط يجب توافرها للحصول علي الرعاية، وتتمثل في

١-ان يكون المتقدم مقيمًا في العراق بشكل دائم.

٢-يجب أن يكون من الأسر التي شملهم الدعم.

٣-كما يجب أن لا يكون لديه أصول ذات قيمة عالية.

٤-أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

٥- يجب ايضا أن لا يكون حاصل على أي خِدْمَات أخرى من الوزارة.

موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وعن موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فاعلنت الوزارة أنه سيتم تحديد موعد الصرف سيتم قريبا لكافة المستحقين، ومن المتوقع أن تقوم الجهات المعنية بالتواصل معهم مباشرة لإعلامهم بالإجراءات المتبعة والترتيبات اللازمة

ومن الجدير بالذكر أن هذه الرعاية الاجتماعية تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتقديم العون لهم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم.

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

ووفق لوزارة العدل من المتوقع أن تشمل الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024 في العراق أكثر من 200 ألف أسرة، وهي جزء من جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، يتم الصرف وفقا لشروط محددة من قبل وزارة العمل العراقية، حيث يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيما بشكل دائم في العراق، ولا يقل عدد أفراد أسرته عن أربعة أفراد.