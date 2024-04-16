عاجل - مع تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. هل تتغير مواعيد قطارات سكك حديد مصر؟

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أحمد جودة - القاهرة - هل تتغير مواعيد قطارات سكك حديد مصر؟.. حسب القانون الصادر من مجلس النواب الخاص بشأن العودة بنظام التوقيت الصيفي سيتم العمل بهذا التوقيت، بعد 10 أيام من الآن، بداية من يوم الجمعة الذي يوافق 26 من شهر أبريل الجاري.

ينتظر المواطنون تطبيق نظام التوقيت الصيفي 2024، والذي ينبني عليه تعديل مواقيت ومواعيد قطارات سكك حديد مصر؛ ليتسائل نشطاء على التواصل الاجتماعي حول:

"هل تتغير مواعيد قطارات سكك حديد مصر؟".

حقيقة تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر

التوقيت الصيفي 2024 يعني تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، والذي يوافق الجمعة 26 أبريل الجاري؛ لينتهي العمل بالتوقيت الشتوي، وعليه من المفترض أن تكون هناك مواعيد مختلفة لـ قطارات سكك حديد مصر.

تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر

حقيقة تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر.. حتى الآن لم تعلن هيئة سكك حديد مصر، تعديل مواعيد قطارات الهيئة، حسب مواعيد التوقيت الصيفي، وبالتالي ستظل المواعيد كما هي حتى إشعار جديد.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة الإسكندرية

القطار رقم 2025 يغادر القاهرة الساعة 8 صباحا ويصل الإسكندرية الساعة 10.30 صباحا

وينطلق القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 عصرا.

قطار 2027 تالجو الإسكندرية / القاهرة ينطلق الساعة 7 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء

مواعيد قطار Talgo على خط الإسكندرية إلى القاهرة

وينطلق قطار 2022 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

وينطلق القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4:30 عصرا.

وينطلق قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

تعديلات في مواعيد مترو الأنفاق بعد عيد الفطر 2024

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد التشغيل اليومي لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) بدءًا من صباح الإثنين.

وأشارت وزارة النقل - في بيان، أمس الأحد، إلى أن جدول تشغيل الخطين الأول والثاني بـ مترو الأنفاق يشمل 1090 رحلة يوميًا، بمعدل 488 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني.

وأوضحت أن مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية تبدأ من الساعة 5:15 صباحًا ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 مساء، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 مساء، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 صباحًا.