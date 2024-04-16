نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأطباء البيطريين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية الدخيلة على المهنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، ما أثير بشأن إحدى الأكاديميات مجهولة الهوية بتدريب غير البيطريين في مجال التمريض البيطري في محافظة الدقهلية بما يخالف قانون مزاولة مهنة الطب البيطري.



وأكد الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، أنه تم التنسيق الكامل مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة مثل هذه الكيانات الوهمية الدخيلة على مهنة الطب البيطري، لردع كل من تسول له نفسه المساس بمهنة الطب البيطري والتلاعب بالمواطنين وشباب الخريجين، لا سيما أنه لا يوجد ما يسمى بمهنة التمريض البيطري، كما أن مثل تلك الكيانات ليست جهة رسمية لتدريب الأطباء البيطريين.



وتثمن وتدعم النقابة العامة جهود وتحركات مجلس النقابة الفرعية بالدقهلية والتي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور للتصدي لتلك الكيانات الوهمية.



وتحذر النقابة العامة للأطباء البيطريين من الانسياق خلف تلك الكيانات والإعلانات الوهمية، مطالبه بسرعة إخطار النقابة العامة على الفور لاتخاذ اللازم، في حال رصد مثل تلك الحالات.