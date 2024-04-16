نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- عاصفة رملية وترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت هيئة الأرصاد من ثلاثة ظواهر جوية تضرب البلاد، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاع في درجات الحرارة تصل لـ 30 و35 درجة في بعض المناطق.

ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرات من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقالت إن غدًا الأربعاء ستتأثر القاهرة وبعض المحافظات بالوجة البحري لـ عواصف ترابية ورملية.

وقال الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية وهي المسببة لـ ارتفاع في درجات الحرارة، مع وجود مرتفع جوي يمنع وجود السحب، وحذر من العواصف الترابية والرملية التي تؤثر على البلاد يوم الأربعاء المقبل.

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات غدًا

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد غدًا الأربعاء ستتعرض لـ عواصف رملية وترابية، بالمناطق غرب الجمهورية، وقد تتعرض مناطق الوجه البحري، والقاهرة الكبرى لهذا العواصف.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، متوقعة أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم31 درجة مئوية، واشارت إلى نشاط رياح نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

دعاء الرياح والعاصفة

إليك دعاءً يمكن أن يُقال في ظل الرياح والعواصف:

"اللهم إنا نلجأ إليك من شر الرياح والعواصف، ونستعيذ بك من مخاطرها وآفاتها. اللهم احفظنا وارحمنا واحمِ بيوتنا وممتلكاتنا من زوابعها وتداعياتها. يا رب العالمين، ألطف بنا وأبعد عنا كل سوء وشر، واجعل الرياح تكون لنا رحمة ونعمة، وتهبط العواصف وتهدأ برحمتك الواسعة. إنك على كل شيء قدير ومقتدر، ونحن نعلم أن قدرتك لا تعجز عن أي شيء. اللهم اسمع دعائنا واستجب لنا، إنك ولي الإجابة والكريم الحليم. آمين."



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 17

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 19

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 2