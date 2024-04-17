نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المحامين" تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت عبدالحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن واقعة التعدي على أحد المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وأكد نقيب المحامين، أنه يتابع لحظة بلحظة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وكل ما يتعلق بحادثة التعدي على أحد السادة المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وتابع: «قد كلفنا فور علمنا بالواقعة نقيب ومجلس شمال القاهرة، وأعضاء مجلس النقابة العامة أبو بكر ضوة، وعمرو الخشاب، ومحمود تفاحة، ومحمد هيبة، بحضور التحقيقات ومساندة الزميل للحصول على حقه كاملا».

وقال: إنه على تواصل لحظي معهم لمتابعة كل ما يتم في التحقيقات الجارية، وأنه يتواصل مع أجهزة الدولة المعنية لمحاسبة الجناه، مؤكدًا أنه لن يتهاون في حق الزميل المعتدى عليه، ولن يسمح بأي تجاوز في حق المحامين مهما حدث، وأن التحقيقات مازالت مستمرة حتى الآن.