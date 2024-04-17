الرئيس السيسي: توحيد الإرادة الدولية ضرورة لوقف إطلاق نار مستدام في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 07:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الحرب الدموية على قطاع غزة، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء الذين سقطوا بلا ذنب.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي، مع ملك البحرين حمد بن عيسى أل خليفة، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن المجتمع الدولي غير قادر على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية.

الإرادة الدولية ضرورة لوقف حرب غزة

وتابع: "ناقشت مع ملك البحرين جهود البلدين للتعامل مع هذا الوضع، ووضع حد له والأهم ضمان عدم تكراره، من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق".