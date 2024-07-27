العالم اليوم - مواجهات كروية نارية تنتظر 3 منتخبات عربية اليوم

انتم الان تتابعون خبر مواجهات كروية نارية تنتظر 3 منتخبات عربية اليوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 07:21 صباحاً - تشهد دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا، اليوم السبت، 3 مباريات لمنتخبات عربية هي العراق والمغرب ومصر.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الأرجنتيني في الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية.

واستطاع العراق أن يفوز في لقائه الأول بالأولمبياد على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن قدم مباراة مميزة.

وسجلت أوكرانيا هدف التقدم عن طريق فالنتين روبشنسكي في الدقيقة 53، إلا أن أيمن حسين عدّل النتيجة للعراق بعد 4 دقائق فقط، من ركلة جزاء.

وجاء هدف الفوز للعراق بأقدام النجم الصاعد بقوة، علي جاسم، بعد مهارة فنية، في الدقيقة 75.

وفي المباراة الثانية، يواجه منتخب المغرب أوكرانيا، بعدما فاز "أسود الأطلس" على "راقصي التانغو" في أولى مبارياته بهدفين مقابل هدف.

أما المباراة الثالثة للمنتخبات العربية في الأولمبياد فهي للمنتخب المصري الذي سيواجه أوزبكستان ضمن منافسات المجموعة الثالثة في البطولة.

وظهر منتخب "الفراعنة" الأولمبي بشكل باهت، خلال افتتاح مبارياته بمسابقات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، حيث تعادل سلبا مع منتخب جمهورية الدومنيكان، بينما خسرت أوزبكستان بصعوبة أمام إسبانيا، المنتخب الرابع في المجموعة، بنتيجة 2-1.