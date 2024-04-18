نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الرصف والتطوير الجارية في مركز البدرشين خلال جولة ميدانية للتعرف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الحالية.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة للوقوف علي أخر المستجدات والتأكيد علي تكثيف حجم الأعمال للتغلب علي أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تنفيذ المشروعات.

حيث تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة.

مشددا بسرعة الإنتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤولي الشركة المنفذة للأعمال.

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