نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق تنظم يوما رياضيا لطلابها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص إدارة كلية الحقوق جامعة عين شمس على دعم وتشجيع المواهب المختلفة في شتى المجالات، والحرص على تنميتها، وإيمانًا بالدور الذي تلعبه الأنشطة المختلفة في تكامل شخصية الطالب كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية

وتحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د محمد صافي عميد الكلية

نظمت الشعبة الفرنسية بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية يوما رياضيا اشتمل على العديد من المنافسات المختلفة فى كرة القدم وتنس الطاولة ومسابقات الجرى.

و بعد انتهاء الفاعليات المختلفة، وفي أجواء اتسمت بالبهجة والحماس، وزعت الأستاذة الدكتورة نورا عيسى، مديرة الشعبة، الجوائز والميداليات التذكارية على الفائزين.

وذلك بحضور السادة الوكلاء، ومديرة الشعبة الفرنسية، ونائبة المديرة، وفريق العمل بالشعبة من أعضاء الهيئة المعاونة والإداريين.