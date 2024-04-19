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"حاسبات ومعلومات عين شمس" تحصد المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في المسابقة العالمية "24 ICPC"

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أحمد جودة - القاهرة - فوز فريق كلية الحاسبات والمعلومات في مسابقة البرمجيات علي مستوي العالم  ICPC  في ختام  دورتها ال46 و47 والتي تستضيفها مصر هذا العام بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيل باوتشر، رئيس البطولة الدولية للبرمجة.

وتعد بطولة ( ICPC) من أقدم المسابقات في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم  حيث تتم إقامتها منذ عام ١٩٧٧.

وتشهد البطولة هذا العام مشاركة ما يزيد عن 2500 من شباب العالم يمثلون 111 دولة وتتم التصفيات على عدة مراحل منها المحلي والإقليمي للوصول إلى التصفيات النهائية على مستوى العالم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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