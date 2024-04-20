الهيئة النقل تعقد ندوة شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة المعابر الغير شرعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 08:29 صباحاً - بتوجيهات من السيد الفريق وزير النقل بتوعية الجمهور وحفاظاً على حياتهم قام السيد المهندس رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإطلاق ندوات للتوعية تحت عنوان ( سلامتك تهمنا ) لمناشدة جمهور الركاب من قائدى المركبات وسائقى التكاتك وقائدى الدراجات البخارية والمشاه .

حيث تم عقد ندوة يوم الأربعاء الموافق 17 / 4 / 2024 بنادى العياط الرياضى بمحافظة الجيزة وبحضور بعض من قيادات هيئة السكة الحديد والسيد اللواء / محمد صلاح - عضو مجلس النواب و السيد / نادر الخبيرى – نائب عن حزب مستقبل وطن والسيد/ محمود عبدالحليم - رئيس مجلس المدينة وفضيلة الشيخ / عبدالمنعم فهيم - مدير إدارة الأوقاف والأنبا / حنا ماكين – راعي الكنيسة والسيد / أحمد رشاد – أمين المجالس الشعبية المحلية بالعياط وعدد من الأهالى والمواطنين .

تم خلال الندوة التوعية بالالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور وهى ( الكبارى – المزلقانات القانونية – الأنفاق ) وعدم استخدام أو إنشاء معابر غير قانونية على كافة خطوط السكك الحديدية وعدم فتح أى معابر غير قانونية وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين ، وسلامة مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية .

كما تم استعراض قانون 94 لسنة 2018 والذى حظر المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها الهيئة ، كما حظر وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى حظر استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قطارات تكون ملك للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها ، وقد تم توعية الحاضرون بالعقوبة وهى الحبس بمدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .