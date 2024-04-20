رئيس الوزراء يتفقد محطتى تحيا مصر 1 و2 بميناء دمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 02:26 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، محطتى تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2 بميناء دمياط.

واستهل رئيس الوزراء جولته في محافظة دمياط، بتفقد أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، مشيراً إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات، سعياً لسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم فى رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية.