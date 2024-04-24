نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تعلن عودة المياه تدريجيًا لمناطق كرداسة والهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن أنه تم الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط ١٠٠٠ مم بمنطقة كومبرة بكرداسة والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.

وأشار عابدين، إلى أنه جار فتح المياه لتعود بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة، وتشمل مناطق "كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية".

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ١٠٠٠ مم بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بـ١٠ شفاطات وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

جديرً بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.