المحكمة الرياضية الدولية تخطر الجبلاية و الزمالك يإيقاف القيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 04:29 مساءً - أرسلت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" خطابات رسمية الى اتحاد الكرة، و كذلك مسئولي نادى الزمالك، لإخطارهم بإيقاف القيد عن النادى بسبب خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وتلقى مسئولو اتحاد الكرة، ونظرائهم بالزمالك خطابات رسمية بإيقاف القيد بسبب اللاعب المغربى، و مستحقاته التي بلغت 2 مليون و400 الف يورو.

ومن المنتظر أن يصل الزمالك الى حل مع بو طيب ومحاميه، قبل فتح باب القيد الصيفى، تجنبا لتأكيد إيقاف القيد.

وأكد احمد سالم المتحدث الرسمى بنادى الزمالك أنه تم إيقاف القيد للنادى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وقال المتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القيد سيتم فتحه خلال يوليو أو أغسطس المقبل، ومازال هناك وقت للتفاوض مع اللاعب ومحاميه حول تسوية المستحقات و تقسيطها والوصول الى حل.