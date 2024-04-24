نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علوم القاهرة تختتم ملتقى التوظيف السنوي بعد إقبال كبير من الطلاب والشركات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت كلية العلوم جامعة القاهرة، ملتقى التوظيف السنوي، والذي عقد تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، وشهد حضور عدد كبير من الشركات الرائدة في مختلف التخصصات، إلى جانب إقامة محاضرات وورشات عمل حول التنمية البشرية وتطوير المهارات الشخصية وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الملتقى يعد فرصة قيمة للاستفادة من خبرات الشركات، مؤكدًا أن ملتقيات التدريب والتوظيف التي تنظمها كليات الجامعة تساهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، مشيرًا إلى أن الجامعة ليست مجرد مُلتقى للعلم والتعلم وإنما بيئة جامعية لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل ومعطيات العصر ولديها القدرة على المنافسة بقوة محليًا وعالميًا، وربط مخرجات التعليم الجامعي بالمجتمع.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبده الشريف، إن ملتقى التوظيف الذي نظمته الكلية يعد فعالية مهمة تعزز فرص التوظيف للخريجين وتعزز تطويرهم المهني، مشيرًا إلى أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الطلاب والشركات العاملة في المجالات ذات الاختصاص.

وجاء ملتقى التوظيف بكلية العلوم في إطار التواصل بين الطلاب والشركات العاملة في تخصصات ذات صلة، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية والمهنية للطلاب لتحقيق النجاح في سوق العمل التنافسي.

وخلال فعاليات الملتقى، تم تنظيم محاضرات وورشات عمل حول التنمية البشرية وتطوير المهارات الشخصية، وشهدت إقبالا من الطلاب، كما قدمت الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى معلومات عن نشاطها والوظائف المتاحة للخريجين، والتحدث مع الطلاب لاطلاعهم على فرص العمل ومتطلبات التوظيف.