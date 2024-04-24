تشييع جنازة سعيد الشيشيني بالفيوم بعد أداء صلاة الجنازة بالمقاولون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 06:32 مساءً - تشيع جنازة الراحل سعيد الشيشيني نجم المقاولون العرب السابق، والذي توفي اليوم الأربعاء، بمدافن الأسرة بالفيوم، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بنادي المقاولون العرب.

أصدر نادي المقاولون العرب، بيانا رسمياً ينعي من خلاله وفاة سعيد الشيشيني نجم النادي السابق.

وجاء بيان المقاولون كالتالي:ينعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والجهاز الفني وكافة المنتسبين للنادي وفاة الكابتن سعيد الشيشيني رمز ونجم وقائد نادي المقاولون العرب

الذي وافته المنية اليوم بعد صراع قصير مع المرض.

وإذ ينعي بكل حزن نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.