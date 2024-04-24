مدير إدارة المدرعات: البطولة العربية العسكرية للفروسية تجمع بين الشجاعة والمهارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 08:25 مساءً - قال اللواء أركان حرب إيهاب لطفي، مدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة، إن البطولة العربية العسكرية للفروسية تتواكب مع احتفالات مصر مع أعياد تحرير سيناء، وتجمع بين الشجاعة والمهارة والتي تتحدد فيها القيم العسكرية روح التنافس والتفوق فى ساحة المنافسة، حيث تتلاقى الروح الرياضية مع تقاليد الشرف والفخر العسكرية.

أضاف إيهاب لطفى، فى كلمته بافتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن رياضة الفروسية أصبحت جزء لا يتجزأ من تراثنا العسكري والثقافي، فالجواد العربى المصرى له طريق عريق ونقاءه فريد وشاهد على عمق التراث والحضارة، وتعتبر مصر من الدول الرائدة في تربية الخيول العربية الأصيلة.

وتابع اللواء أركان حرب إيهاب لطفي :"سيادة الرئيس.. لقد كان لسيادتكم دور بالغ الأهمية في دعم وتطوير الرياضة في مصر، وخاصة رياضة الفروسية، فشهدت الجمهورية الجديدة إطلاق مشروعات ضخمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز هذا المجال، ليس فقط للمحافظة على هذا التراث العميق، وتعزيز مكانة مصر كمركزا رائدا عالميا فى إنتاج وتربية الجواد العربى المصرى الأصيل ورياضة الفروسية".

وأكمل: "لقد كان التعاون بين القوات المسلحة وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للفروسية والاتحاد العربي للرياضة العسكرية والدولي للفروسية وكافة الجهات المعنية للدولة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عنوانا وسبيلا هدفه إحياء التراث من خلال الاهتمام بالحصان العربي المصري ورياضة الفروسية، وفي إطار هذا التعاون، سيتم تنفيذ بطولة دولية للناشئين وبطولة الجمهورية بجانب البطولة العسكرية للفروسية، والتي تعد أكبر مشاركة لبطولة عربية عسكرية".

وتجري البطولة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

ويشارك في البطولة 11 دولة عربية وهم ( مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات).



وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على تأكيد مشاركتها كجهات راعية للبطولة ، وتأتى البطولة فى إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية ، كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والاهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة.