أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 02:34 مساءً - استمرارا لدور وزارة الداخلية الهادف إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي في شتى مجالات العمل الأمني لكافة الأشقاء من الكوادر الأمنية الدولية، وفي ضوء تدعيم التعاون الأمني بين مصر وأشقائها من الدول الصديقة لتحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية، فقد نظمت أكاديمية الشرطة مركز بحوث الشرطة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية في مجالات مكافحة الإرهاب الدولي، الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية، مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بإجمالي عدد (61) متدرب ومتدربة من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث يمثلون عدد (22) دولة إفريقية، وعدد (5) دول كومنولث.

وخلال كلمته نقل اللواء مساعد الوزير، رئيس أكاديمية الشرطة تحيات وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

كما أكد السفير الأمين العام للوكالة، أن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الإفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار. وقد تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر.

وفى ختام الدورات تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق وقد أعرب المتدربين عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة.