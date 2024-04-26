«الأوقاف» تطلق قافلة دعوية في شمال سيناء للمشاركة باحتفالات تحرير سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 03:36 مساءً - أطلقت وزارة الأوقاف، قافلة دعوية من العلماء والمبتهلين برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، إلى شمال سيناء اليوم الجمعة، للمشاركة فى الاحتفال بعيدها القومي، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به الوزارة.

وضمت القافلة: الشيخ السيد محمد عبد المجيد، والشيخ أحمد عبد المنعم الغنام، والشيخ أحمد دسوقي مكي، والدكتور محمد طه رمضان، والمبتهل حسين حسن عبد العال معتوق، والمبتهل عثمان عبد العظيم أحمد مرسي، والمبتهل مصطفى محمد معوض سعيد.

كما يؤدي رئيس القطاع الديني وأعضاء القافلة الدعوية خطبة الجمعة بعنوان: تطبيقات حسن الخلق بالمساجد التالية:

مسجد النصر بالعريش.. الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني.

مسجد أم القرى بالعريش.. الشيخ أحمد عبد المنعم الغنام.

مسجد القرماني بالعريش.. الدكتور محمد طه رمضان.

مسجد الرفاعي بالعريش.. الشيخ أحمد دسوقي مكي.

وتعقد عقب صلاة الجمعة مقرأة الجمهور بقراءة سورة القيامة، ثم ابتهالية.