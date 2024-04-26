نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق صناديق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان.. وبدء الفرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت اللجان القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، الصناديق قبل قليل، وبدأت عملية الفرز.

وينتخب أطباء الأسنان في مصر، اليوم، نقيبا لهم، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.

ويحق لأكثر من 90 ألف طبيب أسنان المشاركة في عملية التجديد النصفي، حيث يختارون القيادة الجديدة، بما في ذلك النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

وأجريت انتخابات أطباء الأسنان تحت إشراف قضائي كامل، حيث تنافس ثلاثة مرشحين على منصب النقيب العام، و38 مرشحًا على عضوية مجلس النقابة العامة ومناطق الجمهورية، و169 مرشحًا على عضوية مجالس النقابات الفرعية.