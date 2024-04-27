مصر للطيران توضح حقيقة تكدس المسافرين بمطار القاهرة بسبب قصور في عدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 09:31 مساءً - ردت شركة مصر للطيران بشأن أنباء قصور في عدد الموظفين أدى إلى تكدس المسافرين للغردقة بصالة مطار القاهرة.

مصر للطيران تكشف سبب تكدس المسافرين بمطار القاهرة

وانتشرت أنباء عن وجود تكدس كبير من الأجانب والمصريين؛ لعدم وجود موظفين لإنهاء إجراءات السفر لركاب رحلة مصر للطيران - رقم MS256، المتجهة إلى الغردقة.

وأزكى هذه الأنباء خبر قديم أعيد نشره مرة أخرى، بوجود عطل فني بطائرة مصر للطيران رقم MS4413 بعد إقلاعها من مطار برج العرب إلى مطار جدة، على الرغم مما تم توضيحه ذلك سلفا في جميع وسائل الإعلام.

الرحلة المشار إليها MS256 المتجهة من القاهرة إلى الغردقة

وقالت مصر للطيران في بيان لها، إنه في إطار حق الرد الإعلامي المكفول نريد أن نوضح الحقائق التالية أمام الرأي العام: الرحلة المشار إليها MS256 المتجهة من القاهرة الي الغردقة أمس الجمعة 26 ابريل أقلعت في موعدها المحدد الساعة 15.35 دون أي تأخير وعلي متنها 126 راكبا، وبالتالي لا صحة للخبر المنشور تماما حيث تم إنهاء إجراءات نحو 37 راكبا من الساعة 1 إلى الساعة 1.30 وإنهاء إجراءات سفر 20 راكبا آخر من الساعة 1.30 الي الساعة 2 ثم إنهاء إجراءات 32 راكبا من الساعة 2 حتي 2.30 والانتهاء من إجراءات باقي ركاب الرحلة وعددهم 38 راكبا في تمام الساعة 3، والدليل علي ذلك أن الصورة المنشورة مع الخبر لا تظهر وجود تكدس بل علي العكس من ذلك تماما.

ثانيا: فيما يخص الخبر المنشور مرة أخري بالموقع ذاته كانت مصر للطيران قد نشرت عنه بيانا إعلاميا في ١٢ ابريل الماضي أوضحت فيه أن رحلتها رقم MS4413 كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب وذلك لعودة معتمرين من جدة وبعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ فقرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقًا لإجراءات السلامة والأمان وحرصًا من مصر للطيران علي السادة الركاب فقد تم تجهيز طائرة أخرى بديلة أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لعودة الركاب وعددهم 140 راكبًا من مطار جدة وهو إجراء متبع في جميع شركات الطيران.

ومما سبق يتضح من هذه الأخبار التي تم نشرها والتي تتضمن معلومات وبيانات مغلوطة أن الهدف من مثل هذه الأخبار هو تشويه صورة الشركة الوطنية مصر للطيران وأن مثل هذه الأفعال تتنافى تماما مع تشريعات وأخلاقيات الصحافة المصرية.

ونناشد مصر للطيران جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق والتي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام وتشويه صورة المؤسسات الوطنية أمام عملائها.