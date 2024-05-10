العالم اليوم - بحضور نانسي عجرم.. تصاميم إيلي صعب تتحول لأيقونة في أبوظبي

انتم الان تتابعون خبر بحضور نانسي عجرم.. تصاميم إيلي صعب تتحول لأيقونة في أبوظبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 06:28 مساءً - قبل أيام، تم الكشف عن مشروع سكني فاخر، وهو مشروع "مساكن إيلي صعب على الواجهة المائية" في جزيرة الريم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي سيعتبر أيقونة سياحية جديدة تضاف إلى العاصمة الإماراتية.

ويقع برج Elie Saab Waterfront في موقع متميز، وهو مشبع بالأناقة والرفاهية الحديثة، مع إطلالات خلابة على الخليج العربي، حيث يقدم كل عنصر، بدءا من الهندسة المعمارية إلى المبنى إلى المرافق، تجربة سكنية غير عادية.

ويجسد البرج المصمم بدقة، مزيجا فريدا من العالمية والموقع المتميز وأسلوب الحياة الفاخر على الواجهة البحرية.

وشهد الكشف الحصري للمشروع حضور المصمم اللبناني الكبير إيلي صعب، الذي قدم رؤيته المميزة للأعجوبة المعمارية المستوحاة من تصميماته الراقية. وعرض الحدث رؤية أوهانا وإيلي صعب من خلال مزيج ديناميكي من الموضة والهندسة المعمارية.

وأحيت الحفل الفنانة نانسي عجرم، بالإضافة إلى سليم عساف الذي قام بتأليف موسيقى حصرية للأوركسترا.

يذكر أن الحدث حضره شخصيات بارزة من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

ومن جهته، أعرب حسين سالم الرئيس التنفيذي لشركة "أوهانا" للتطوير، وهي الشركة المسؤولة عن المشروع، عن سعادته بكشف الستار عن المشروع، قائلا: "تمثل واجهة إيلي صعب البحرية قمة جديدة للمعيشة الفاخرة في أبو ظبي. نحن فخورون بالكشف عن هذه التحفة المعمارية".