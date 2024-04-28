أخبار مصرية

وزير الاتصالات للرئيس السيسى: وظيفة البرمجة المدمجة توفر 100 ألف دولار سنويا

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 12:32 مساءً - تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وظائف التكنولوجيا الحديثة والبرمجة وما تحققه من مبالغ طائلة، موضحا أن هناك 3 مستويات للوظائف التكنولوجية في هذا المجال.

 

وأضاف الوزير أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية قائلا: "نستهدف 9 مليارات دولار من التعهيد فقط.. ويشتغل على 3 تخصصات اللى فيه ناس كتير الشاب الواحد يعمل من 25 – 30 ألف دولار سنويا.. ومستوي البرمجة من 50 – 60 ألف دولار في السنة.. المستوي الثالث البرامج المدمجة 100 ألف دولار وأكثر في العام الواحد".

 
 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا