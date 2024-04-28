وزير الاتصالات للرئيس السيسى: وظيفة البرمجة المدمجة توفر 100 ألف دولار سنويا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 12:32 مساءً - تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وظائف التكنولوجيا الحديثة والبرمجة وما تحققه من مبالغ طائلة، موضحا أن هناك 3 مستويات للوظائف التكنولوجية في هذا المجال.

وأضاف الوزير أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية قائلا: "نستهدف 9 مليارات دولار من التعهيد فقط.. ويشتغل على 3 تخصصات اللى فيه ناس كتير الشاب الواحد يعمل من 25 – 30 ألف دولار سنويا.. ومستوي البرمجة من 50 – 60 ألف دولار في السنة.. المستوي الثالث البرامج المدمجة 100 ألف دولار وأكثر في العام الواحد".

