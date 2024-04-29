انطلاق فعاليات ندوة مجلة الأزهر حول تفعيل صِيَغ الاستثمار الإنتاجي في الواقع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 01:32 مساءً - انطلقت الآن فعاليات الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر الشريف، التي يعقدها مجمع البحوث الإسلامية في كلبة الشريعة والقانون بطنطا تحت عنوان: (نحو تفعيل صِيَغ الاستثمار الإنتاجي في الواقع المعاصر)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، وذلك بحضور أ.د. رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، ولفيف من الأساتذة والباحثين والطلاب.

ويُحاضر في الندوة التي تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلامية، كلٌّ من: أ.د. فيَّاض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، وأ.د. فاروق الجزار، أستاذ الاقتصاد، نائبًا عن رئيس جامعة طنطا، اوأ.د. حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، وأ.د. محمود عبد الله، عميد كلية أصول الدين بطنطا، وأ.د. عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا،ويُدير الندوة: أ.د. حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى.

وتناقش الندوة عددًا من المحاور المهمَّة؛ هي: (صِيَغ الاستثمار الإنتاجي.. المفاهيم والضوابط)، و(نَشْر ثقافة الاستثمار الإنتاجي.. رؤية شرعية قانونية)، و(دور المؤسَّسات الوطنية في نَشْر ثقافة الاستثمار الإنتاجي)، و(صِيَغ الاستثمار الإنتاجي في ضوء القرآن الكريم)، و(التنمية الإنتاجية في ضوء الهدي النبوي).

وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهم قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.