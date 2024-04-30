أحمد جودة - القاهرة - هل يُعتبر احتفال شم النسيم في عام 2024 مقبولًا شرعًا؟

هل يُعتبر احتفال شم النسيم في عام 2024 مقبولًا شرعًا؟.. يُعتبر احتفال شم النسيم في مصر واحدًا من التقاليد الشعبية القديمة التي تمزج بين الفرح والتراث، إلا أنه يثير بعض الجدل حول ما إذا كان مقبولًا دينيًا أم لا، مما يدفع الناس إلى استكشاف حكمه الشرعي وموقف الدين منه.

عيد شم النسيم

هل يُعتبر احتفال شم النسيم في عام 2024 مقبولًا شرعًا؟

وعن اصل الاحتفال بشم النسيم فهو عيد فرعوني كان يحتفل به القدماء المصريين من اجل أحياء الانقلاب الربيعي خلال الشهر، وتوارث المصريين طقوس الاحتفال بعيد شم النسيم عن طريق تناول الأسماك المملحة وتلوين البيض والخروج للحدائق للاستمتاع بالمناظر الطبيعة.

حكم الاحتفال بشم النسيم

فيما يتعلق بالاحتفال بشم النسيم، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه جرت العادة قديمًا على أن الاعتدال الربيعي يوافق موعد صوم الأخوة المسحيين قبل العيد الخاص بهم، وبحسب التقاليد المتعارف عليها قديما، كان يحتفل المصريين بشم النسيم فور انتهاء المسحيين من صومهم.

وصرحت الإفتاء، بشأن حكم الاحتفال بعيد شم النسيم أن الاحتفال بعيد شم النسيم جاء من أجل ترسيخ معنى مهم يتلخص أن هذه المناسبة الاجتماعية، من أجل اكتمال فرحة الاحتفال بها وبروح الجماعة الوطنية الواحدة موضحة أن هذا لا يتناقض مع الشرع بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وحفاظًا على قِيَمِها النبيلة السمحة.