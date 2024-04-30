صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15% غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:36 مساءً - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات مايو 2024 غدا الأربعاء بـزيادة 15% للشهر الثالث على التوالي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بـزيادة المعاشات، ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية، ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين، وتضاعف الغرامة في حالة العود.