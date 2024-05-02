أحمد جودة - القاهرة - استعد لاحتفال شم النسيم 2024: تعرف على الموعد والاستعدادات المثالية لقضاء يوم مميز

استعد لاحتفال شم النسيم 2024: تعرف على الموعد والاستعدادات المثالية لقضاء يوم مميز.. احتفال شم النسيم 2024 يعود لتقاليد قديمة تمتد إلى العصور الفرعونية في مصر. يعتبر هذا اليوم فرصة للاحتفال ببداية فصل الربيع والاستمتاع بالطقس الجميل والطبيعة المزدهرة.

موعد شم النسيم

استعد لاحتفال شم النسيم 2024: تعرف على الموعد والاستعدادات المثالية لقضاء يوم مميز

لقد اقترب موعد اجازة شم النسيم لعام 2024 لذلك قامت الدولة بتوضيح اليوم الذي سيكون الاثنين 6 مايو القادم، ومن المعروف إن هذا اليوم يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص والعام، وتم الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن ترحيل إجازة عيد العمال ليكون يوم الخميس الموافق 2/5/2024 بدلا من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

تاريخ الإجازة: 25 أبريل 2024، سبب الإجازة: عيد تحرير سيناء

تاريخ الإجازة: 1 مايو 2024،سبب الإجازة: عيد العمال

تاريخ الإجازة: 6 مايو 2024،سبب الإجازة: شم النسيم

تاريخ الإجازة: 15 يونيو 2024، سبب الإجازة: وقفة عيد الأضحى

تاريخ الإجازة: 16 يونيو 2024،سبب الإجازة: عيد الأضحى المبارك

تاريخ الإجازة: 18 يونيو 2024، سبب الإجازة: عيد الجلاء.