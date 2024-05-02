وزارة الصحة: المواطن لا يتحمل أي نفقات إضافية من اشراك القطاع الخاص بمستشفياتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 11:26 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتحرك لمستوى تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري من خلال اشراك القطاع الخاص بدون أن يؤثر هذا على تحمل المواطن نفقات إضافية، مشيرا إلى الشراكة بين وزارة الصحة ممثلة في مستشفى دار السلام لعلاج الأورام ومعهد جوستاف روسى لعلاج الأورام رقم 3 عالميا.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، على قناة دي إم سي، أن معهد "جوستاف روسي" هو المستشفى رقم 3 في العالم لعلاج الاورام وليس له أي فرع خارج فرنسا، موضحا أن عقد الشراكة ما بين الوزارة والمعهد حتى يكون أول فرع للمعهد خارج أوروبا ليكون في مصر، وسيتم توسعة مستشفى السلام وإضافة أجهزة جديدة.

واستكمل: "من خلال الشراكة سيقوم المعهد بتجهيز الأماكن وتقديم الخدمات العلاجية وتقديم 70% من عدد الأسرة تحصل عليها وزارة الصحة عشان تقدمها من خلال العلاج على نفقة الدولة والمواطن سيستفيد بشكل كبير وده يمكن المواطن للعلاج بخدمات افضل".