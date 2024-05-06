ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام توتنهام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 11:26 صباحاً - يتربع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي فى الموسم الحالى 2023-2024.

وسجل هالاند رباعية فى فوز فريق مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 5-1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ورفع هالاند رصيده إلى 25 هدفاً فى صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متفوقاً بفارق 4 أهداف عن كول بالمر الوصيف برصيد 21 هدفا.

ويأتى النجم المصرى محمد صلاح فى المركز الخامس برصيد 18 هدفا، بعدما سجل هدفا فى فوز فريق ليفربول على نظيره فريق توتنهام، بنتيجة 4-2، في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي فى الموسم الحالي حتى الآن كالتالي:

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 25 هدفاً

كول بالمر (تشيلسي) 21 هدفاً

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 20 هدفا

أولي واتكينز (أستون فيلا) 19 هدفاً

محمد صلاح (ليفربول) 18 هدفاً

دومينيك سولانكي (بورنموث) 18 هدفاً