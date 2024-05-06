القاهرة الإخبارية: الاحتلال هدد بإزالة مربعات سكنية كاملة برفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 11:26 صباحاً - قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي هدد بإزالة مربعات سكنية كاملة في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.

وأضاف مراسل القناة: "المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة".

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.