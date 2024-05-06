عناصر الإطفاء المصرية تتدخل للسيطرة على الحرائق فى مخازن المساعدات بالجانب الفلسطينى بعد استهدافها "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 05:26 مساءً - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، لقطات خاصة ترصد استهداف مخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني، وتظهر عناصر الإطفاء المصرية وهي تساعد في السيطرة عليها.

وفي وقت سابق، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.