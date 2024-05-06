اتحاد القبائل العربية يرحب بموافقة حركة حماس علي المبادرة المصرية لاتفاق الهدنه مع إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 10:29 مساءً - رحب اتحاد القبائل العربيه بموافقة حركة حماس علي المبادرة المصريه لاتفاق الهدنه بينها وبين إسرائيل مساء اليوم

ويعلن الإتحاد إن هذه الموافقه جاءت ثمره للجهود التي بذلتها مصر وقطر للوصول إلي اتفاق يضع حدا للأوضاع المأساويه التي يواجهها الشعب الفلسطيني علي مدي الشهور الماضيه

وطالب الإتحاد دول العالم بالضغط علي إسرائيل للموافقه علي المبادرة المصريه لإنهاء إحتجاز الرهائن الإسرائيلين والإفراج عن عدد كبير من الأسري ، ووجه الإتحاد التحيه إلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي الجهود التي يبذلها من أجل توقيع إتفاق ينهي العدوان ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني .

وأكد الإتحاد أن الوقت بات مناسبا لتحرك مجلس الأمن والأطراف المعنيه للوصول إلي أفق سياسي يفضي إلي قيام الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه