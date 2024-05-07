محمد عدوية: فخور بحفلة ليالى مصر وأشكر الشركة المتحدة على رعايتها الحفلات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 12:32 صباحاً - أحيا المطرب محمد عدوية، أحدث حفلاته الغنائية ضمن ليالي مصر في الربيع وحاز على إشادات واسعة من الجمهور حضور الحفل، حيث قدم باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الحضور، وقال محمد عدوية إنه فخور بالحفل وسعيد بحجم الجمهور، موجهًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها للحفلات وعلى فكرة تقديم ليالي مصر في الربيع.

وكان الحساب الرسمي لشركة تذاكرتي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قام بنشر مقطع فيديو لموعد الحفل، وكتب عليه معلقًا، "ليلة طربية في شبين الكوم لأول مرة في شبين الكوم.. النجم محمد عدوية".

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد عدوية طرحه أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "يا جدع" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.

وتقول كلمات الأغنية: صدقت عيونو لما كان واقف وسط لمه

وبنظره من اللي هما

ميل عليا وقولت طب وماله

وانا حالي زي حاله

والنظرة بعتهاله بس اللي هيا

يا جدع يا جدع

قلبي داب من الوجع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس قلبي طمع

يا جدع يا جدع

انا قلبي من الولع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع يا دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس يا قلبي طمع

جربت وقولت اداري

وكفاية انه في بالي

مش قد الشوق يا غالي

ده كتير عليا

قربت تاني مرة

والضحكة في عينه طله

فاضل علي الحلو نظرة

يقولها ليا