الأمم المتحدة: الهجوم على رفح الفلسطينية خطأ استراتيجى وله تداعيات كارثية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 05:26 مساءً - قال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، إن "الاتفاق بين إسرائيل وحماس مهم جدا لإنهاء معاناة سكان غزة"، معبرا عن قلقه من الأنشطة العسكرية للقوات الإسرائيلية وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

وحث جوتيريش خلال كلمة له اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلية على الانخراط في مفاوضات سلام فورا، قائلا: إن "أي هجوم عسكري على رفح ستكون له تداعيات كارثية".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: أن "الهجوم على رفح سيكون خطأ استراتيجيا وأدعو كل من له تأثير على إسرائيل للعمل على ثنيها عنه".