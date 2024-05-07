القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب يعقد اجتماعا غدا لمناقشة صفقة تبادل المحتجزين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 07:29 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن مجلس الحرب سيعقد اجتماعا غدا لمناقشة صفقة تبادل المحتجزين، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.

