حالة الطقس غدًا في مصر.. شبورة مائية صباحًا وارتفاع درجات الحرارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 09:31 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 4 مايو 2024، حيث يسود الطقس ارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى نحو 31 درجة مئوية والصغرى 19 درجة على منطقة القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس غدًا الأربعاء، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على منطقة السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس مائل للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن منطقة القاهرة الكبرى تشهد غدًا شبورة مائية في الصباح الباكر، وذلك بدءًا من 4 إلى 8 صباحًا، وتنشط الرياح أحيانًا بسرعة 30 كم/س، ويكون الطقس مشمس، وتشهد مناطق الوجه البحري ومدن القناة وجود شبورة مائية صباحًا، ورياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وطقس مشمس، فيما يكون الطقس غائم جزئيًا على مناطق السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط الرياح بسرعة 30 كم/س، ووجود شبورة مائية صباحًا.

شبورة مائية صباحًا ونشاط الرياح

ويسود مناطق السواحل الشمالية الشرقية شبورة مائية صباحًا، ونشاط الرياح أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وطقس مشمس، فيما تكون الرياح معتدلة على كلًا من مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ويكون الطقس مشمس خلال فترات النهار.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن يكون حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1: 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية: جنوبية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1: 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 31، الصغرى 19

شرم الشيخ: العظمى 32، الصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 26، الصغرى 18

أسوان: العظمى 35، الصغرى 23

الأقصر: العظمى 35، الصغرى 23

شبين الكوم: العظمى 30، الصغرى 18

الغردقة: العظمى 32، الصغرى 23